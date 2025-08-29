Rusal produceert zeer zuiver aluminium met baanbrekende inert-anode technologie

Een innovatief proces van Rusal belooft de aluminiumindustrie radicaal te transformeren. Sinds kort produceert het bedrijf stabiel Grade A7-aluminium (internationaal equivalent P1020) met behulp van inert-anodes – een technologie die CO₂ vervangt door zuurstof én de zuiverheid van het metaal aanzienlijk verbetert.

Inert-anodes – anodes die niet reageren met de elektrolytoplossing – zijn niet nieuw, maar Rusal is een van de eerste om deze technologie op industriële schaal werkend te krijgen. De installatie draait stabiel en met voldoende betrouwbaarheid om de stap naar massaproductie mogelijk te maken. In tegenstelling tot de traditionele carbon-anodes, die tijdens elektrolyse CO₂ uitstoten, komt bij inert-anodeprocessen zuivere zuurstof vrij – ongeveer 0,9 ton per ton aluminium.

Een bijkomend voordeel is de drastisch verminderde aanwezigheid van ongewenste verontreinigingen — met name zware metalen en silicium — die normaal gesproken uit carbon-anodes voortkomen. Het resultaat: aluminium van uitstekende kwaliteit, uitermate geschikt voor gevoelige toepassingen, zoals elektrische geleiders, kabels en hoogwaardige gietwerkproducten.

Technologische koplopers in Europa en de VS werken ook aan inert-anode-oplossingen, maar Rusal is de eerste onderneming die de industrialisatie van deze techniek is gelukt. Het is voor de onderneming een beloning voor jarenlange research en geduld – met duidelijke winst voor zowel milieu als metaalkwaliteit.

Voor de metaalsector betekent deze ontwikkeling veel. De combinatie van milieuvriendelijkheid én verbeterde materiaaleigenschappen opent nieuwe markten en toepassingen. Als Rusal deze technologie breed inzet, zou dit wel eens de voorbode kunnen zijn van een duurzame revolutie in aluminiumproductie.

Bron: alcircle.com