Producentenvertrouwen herstelt licht in augustus – wat betekent dat voor de metaalindustrie?

In augustus 2025 werd het producentenvertrouwen in de Nederlandse industrie opnieuw positiever, zij het nog steeds negatief. Het vertrouwen herstelde van –4,9 in juli naar –2,2, wat duidt op minder pessimisme onder fabrikanten.

Het CBS rapporteert dat alle onderliggende deelindicatoren verbeterden. Zo groeide het vertrouwen in de verwachte bedrijvigheid van +4,0 naar +6,1. Daarnaast oordeelden producenten minder negatief over hun voorraden en orderportefeuille. Toch blijven deze indicatoren onder nul, wat aangeeft dat achter de lichte stijging nog steeds onzekerheid schuilt.

Historisch gezien is deze index nog onder het 20-jaarsgemiddelde van –1,3, en staat het ver onder het piekniveau van 10,4 in oktober 2021. Het dieptepunt werd bereikt in april 2020 met -31,5. Dit plaatst de huidige ontwikkeling in perspectief: een lichte verbetering, maar nog geen sterke optimistische signalen.

Voor de metaalindustrie is dit herstel een interessante nuance. De branche blijft nog wel negatief in haar vooruitzichten, maar de sprong omhoog ten opzichte van juli is opvallend groot. Dat suggereert dat de somberste periode mogelijk achter de rug ligt en dat ondernemers in de metaal zich voorbereiden op een voorzichtige opleving. Hoewel er nog geen sprake is van breed optimisme, kan dit sentiment wel ruimte bieden voor investeringsplannen of het heroverwegen van productievolumes.