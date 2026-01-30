Economische barometer: stabilisatie binnenland, druk op export houdt aan

De nieuwste Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie over het vierde kwartaal van 2025 laat zien dat de afkoeling in de Nederlandse MKB-maakindustrie aanhoudt, maar dat het beeld niet uniform is. Het overzicht schetst een periode waarin lichte verbeteringen in sommige indicatoren samengaan met aanhoudende terughoudendheid bij bedrijven.

De binnenlandse orderpositie blijft per saldo negatief, maar het tekort is kleiner dan in het voorafgaande kwartaal. Het saldo komt uit op ongeveer -2 procent, een lichte verbetering ten opzichte van -7 procent in Q3 2025. Dit resultaat wijst op een voorzichtige stabilisatie van de binnenlandse vraag, al blijft de verwachting voor de komende periode negatief. De waardering van de orderportefeuille is iets positiever, wat duidt op een gemengd oordeel onder ondernemers over de huidige marktvraag.

In tegenstelling tot binnenland, verslechtert de buitenlandse orderpositie. Het negatieve saldo van buitenlandse orders ligt rond -11 procent en daarmee stopt de opwaartse trend van de voorgaande kwartalen. Ook de exportverwachtingen blijven op een negatief niveau liggen. Dit bevestigt dat internationale markten nog kwetsbaar zijn en dat veel MKB-maakbedrijven terughoudend blijven in hun internationale verkoopverwachtingen.

Op de arbeidsmarkt komt de groei van het personeelsbestand vrijwel volledig tot stilstand. Het groeisaldo voor vast personeel is rond 0 procent, terwijl flexibel personeel licht afneemt. Minder bedrijven melden openstaande vacatures, maar de bedrijven die werven, hebben gemiddeld iets meer vacatures per bedrijf dan voorheen. Dit suggereert dat de spanning op de arbeidsmarkt verschuift in plaats van afneemt.

Financieel blijven veel MKB-maakbedrijven opereren op een stabiel fundament. Ongeveer 45 procent rapporteert winst, een gelijkblijvend percentage ten opzichte van eerdere kwartalen, terwijl circa 37 procent break-even draait. De investeringsverwachtingen zijn echter negatief; minder ondernemers zijn bereid te investeren in hun machinepark dan in voorgaande kwartalen.

De barometer geeft daarmee een beeld van ontwikkelende stabilisatie binnenland, gecombineerd met aanhoudende terughoudendheid op buitenlandse markten en bij investeringsbeslissingen. Voor MKB-maakbedrijven blijft de omgeving uitdagend, met wisselende signalen die wijzen op een fragiele balans tussen vraagherstel en voorzichtigheid.