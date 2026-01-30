Aluminium bescheiden in aandeel, groot in economische betekenis

Aluminium vertegenwoordigt wereldwijd slechts 0,15 tot 0,23 procent van de totale economische waarde, maar speelt desondanks een structureel belangrijke rol in een wereldeconomie met een omvang van circa 114 biljoen dollar. Dat blijkt uit een analyse van Alcircle, waarin het aandeel van aluminium wordt afgezet tegen zijn toepassing en strategische functie in diverse industriële ketens.

Hoewel het directe economische aandeel beperkt is, is aluminium sterk verweven met sectoren die een veelvoud aan toegevoegde waarde genereren. Denk aan transport, bouw, verpakkingen, elektrische infrastructuur en hernieuwbare energie. In deze sectoren fungeert aluminium niet als eindproduct, maar als essentiële grondstof die prestaties, efficiëntie en verduurzaming mogelijk maakt. Daarmee reikt de indirecte impact van aluminium verder dan de cijfers op het eerste gezicht doen vermoeden.

De analyse laat zien dat aluminium vooral een grondstof is binnen industriële waardeketens. Door eigenschappen als laag gewicht, corrosiebestendigheid en recyclebaarheid is het materiaal moeilijk te vervangen in toepassingen waar energiebesparing, circulariteit en levensduur steeds zwaarder wegen. Juist in een tijd waarin industrieën onder druk staan om te verduurzamen, blijft aluminium een vaste factor in ontwerp- en productiekeuzes.

Tegelijkertijd wordt benadrukt dat het economische gewicht van aluminium gevoelig is voor externe factoren. Energieprijzen, geopolitieke spanningen, handelsmaatregelen en strengere milieuregels hebben directe invloed op productie, beschikbaarheid en kostprijs. Dit maakt de sector conjunctuurgevoelig, ondanks de brede toepassingsbasis.

Voor de Europese en Nederlandse metaalindustrie betekent dit dat aluminium weliswaar geen dominante economische grootheid is, maar wel een strategische grondstof blijft. Vooral voor het MKB, dat vaak actief is in bewerking, halffabricaten en toepassing van aluminium, is de afhankelijkheid van stabiele aanvoer en voorspelbare marktomstandigheden groot.

Het beeld dat uit de analyse naar voren komt, is dat van een metaal met een relatief klein economisch aandeel, maar met een disproportioneel grote betekenis voor industriële ontwikkeling en transitie.