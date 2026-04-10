Industriële productie in februari lager dan jaar eerder, verschillen tussen branches groot

De Nederlandse industrie heeft in februari 2026 minder geproduceerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. De kalender-gecorrigeerde productie lag 0,7 procent lager dan in februari 2025. Daarmee laat de sector een terugval zien na een maand waarin nog sprake was van groei. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ook ten opzichte van januari nam de productie af. Gecorrigeerd voor seizoen- en kalendereffecten daalde de industriële productie met 1,3 procent. Over een langere periode bezien blijft het productieniveau relatief stabiel. Sinds 2024 beweegt de productie zich volgens het CBS grosso modo zijwaarts.

De verschillen binnen de industrie zijn aanzienlijk. In bijna driekwart van de branches lag de productie lager dan een jaar eerder. Tegelijkertijd waren er ook sectoren die groei lieten zien. De machine-industrie noteerde met een stijging van 8 procent de sterkste toename. Ook de industrie voor elektrische en elektronische apparaten en de transportmiddelenindustrie groeiden.

Daartegenover staan duidelijke dalingen in andere delen van de industrie. De productie van metaalproducten lag 5,8 procent lager dan een jaar eerder. In de chemische industrie bedroeg de afname 9,5 procent, terwijl de reparatie en installatie van machines een daling van 15,2 procent liet zien.

Het producentenvertrouwen verbeterde in maart licht, maar blijft negatief. Daarmee ontstaat het beeld van een industrie die per saldo stabiel blijft, maar waarin de ontwikkeling sterk per branche verschilt en een breed gedragen groei nog uitblijft.