PMI stijgt naar hoogste niveau in zes maanden, maar kosten en onzekerheid nemen toe

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in maart 2026 toegenomen. De Nevi PMI-index steeg van 50,8 in februari naar 52,0 in maart, het hoogste niveau in zes maanden. Daarmee wijst de indicator op een verdere verbetering van de omstandigheden in de productiesector, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement.

De groei werd ondersteund door een lichte toename van het aantal nieuwe orders, de eerste stijging dit kwartaal. Deze verbetering hing onder meer samen met een bescheiden groei van de buitenlandse vraag. Na eerdere maanden van daling trok de vraag naar in Nederland geproduceerde goederen daarmee weer aan.

De productieomvang nam in maart in grotere mate toe en liet de sterkste stijging zien sinds november vorig jaar. In alle drie de onderzochte subsectoren was sprake van groei, met de sector investeringsgoederen als belangrijkste aanjager.

Tegelijkertijd nam de druk op de kosten sterk toe. De inkoopprijsinflatie bereikte het hoogste niveau in 41 maanden, mede door hogere prijzen voor metalen, kunststoffen, energie en lonen. Bedrijven verhoogden daarop hun verkoopprijzen, waarbij de verkoopprijsinflatie opliep tot het hoogste niveau in meer dan drie jaar.

De toeleveringsketens stonden in maart onder druk. Levertijden liepen aanzienlijk op, vooral bij leveranciers uit Azië. Volgens bedrijven hield dit verband met verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Deze verstoringen droegen ook bij aan de stijgende kostendruk en leidden in sommige gevallen tot het aanleggen van buffervoorraden.

Opvallend is dat de werkgelegenheid ondanks de toegenomen activiteit licht afnam. Bedrijven kozen ervoor om vertrekkend personeel niet te vervangen en tijdelijke contracten niet te verlengen. Dit resulteerde in het eerste banenverlies in vier maanden.

Het ondernemersvertrouwen nam af en kwam onder het lange-termijngemiddelde uit. Hoewel de verwachtingen voor de orderontwikkeling positief bleven, werd de stemming gedrukt door zorgen over het geopolitieke klimaat.