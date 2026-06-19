Amerikaanse staal- en aluminiumheffingen opnieuw aangepast

De handelspolitiek van de Verenigde Staten blijft in beweging. Per 8 juni zijn opnieuw wijzigingen doorgevoerd in de bestaande invoerheffingen op staal- en aluminiumproducten. Daarbij zijn nieuwe productgroepen toegevoegd, gelden voor sommige toepassingen uitzonderingen en zijn de regels rondom de Amerikaanse oorsprong van producten aangescherpt. De maatregelen blijven naar verwachting van kracht tot eind 2027.

Voor Nederlandse maakbedrijven lijken de aanpassingen op het eerste gezicht vooral een Amerikaans vraagstuk. Toch kunnen de gevolgen ook in Europa merkbaar zijn. Veel Nederlandse bedrijven maken deel uit van internationale waardeketens waarin staal, aluminium en halffabricaten meerdere keren landsgrenzen passeren voordat een eindproduct wordt geleverd.

De uitbreiding van de tariefmaatregelen naar extra productcategorieën, waaronder bepaalde landbouwmachines en HVAC-systemen, kan invloed hebben op de concurrentieverhoudingen in verschillende industriële sectoren. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe uitzonderingen voor specifieke onderdelen en toepassingen, waardoor de feitelijke impact per productgroep sterk kan verschillen.

Voor exporteurs richting de Verenigde Staten wordt het daardoor steeds belangrijker om de juiste productclassificaties en bijbehorende tariefregelingen te controleren. De Amerikaanse overheid werkt met uitgebreide annexen waarin per productgroep wordt vastgelegd welke tarieven en uitzonderingen van toepassing zijn.

De ontwikkelingen volgen op eerdere Amerikaanse maatregelen waarbij invoerheffingen op staal en aluminium al fors werden verhoogd. Volgens cijfers van het CBS werd in 2024 voor circa €3,3 miljard aan Nederlandse staal- en aluminiumproducten naar de Verenigde Staten geëxporteerd. Vooral machines, machineonderdelen en industriële halffabricaten zijn gevoelig voor wijzigingen in het Amerikaanse handelsbeleid.

Voor bedrijven in de metaalindustrie onderstreept dit opnieuw hoe belangrijk internationale handelsontwikkelingen zijn. Besluiten in Washington kunnen direct doorwerken in prijzen, marges, concurrentieposities en de inrichting van mondiale toeleveringsketens.