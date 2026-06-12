Aluminiumschroot groeit uit tot strategische grondstof

Aluminiumschroot werd jarenlang vooral gezien als een waardevolle reststroom. Die tijd lijkt voorbij. Steeds meer landen beschouwen schroot inmiddels als een strategische grondstof die essentieel is voor de eigen industrie, de energietransitie en de leveringszekerheid van kritieke materialen. Daardoor verschuift de aandacht van vrije handel naar het veiligstellen van nationale voorraden.

De ontwikkeling hangt nauw samen met de toenemende vraag naar circulaire en CO₂-arme materialen. Gerecycled aluminium vergt slechts ongeveer vijf procent van de energie die nodig is voor de productie van primair aluminium en zorgt voor een aanzienlijk lagere CO₂-uitstoot. Voor sectoren als automotive, bouw, energie-infrastructuur en verpakkingen wordt toegang tot voldoende schroot daardoor steeds belangrijker.

Binnen Europa groeit de discussie over het grote volume aluminiumschroot dat jaarlijks buiten de EU wordt afgezet. Volgens sectororganisaties verlaten miljoenen tonnen hoogwaardige schrootstromen de Europese markt, terwijl een deel van de Europese recyclingcapaciteit niet volledig wordt benut. Tegen deze achtergrond onderzoekt de Europese Commissie maatregelen om meer schroot binnen Europa beschikbaar te houden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar exportheffingen, vergunningstelsels en strengere monitoring van exportstromen.

Ook in de Verenigde Staten krijgt aluminiumschroot een steeds strategischere status. De Amerikaanse aluminiumindustrie pleit ervoor om schroot nadrukkelijk te beschouwen als een grondstof die van belang is voor de nationale industrie, defensie, infrastructuur en energietransitie. Tegelijkertijd onderzoekt nieuwe wetgeving de impact van schrootexport op de beschikbaarheid van grondstoffen voor de binnenlandse markt.

Japan kiest voor een andere route en zet vooral in op versterking van de circulaire economie en het verhogen van het gebruik van gerecyclede materialen. De Verenigde Arabische Emiraten hebben inmiddels exportheffingen ingevoerd om meer schroot in eigen land te houden zonder de internationale handel volledig te beperken.

De wereldwijde schrootmarkt lijkt daarmee een nieuwe fase in te gaan. Waar prijs en logistiek jarenlang bepalend waren voor internationale handelsstromen, spelen nu ook grondstoffenbeleid, industriële autonomie en leveringszekerheid een steeds grotere rol. Voor de metaalindustrie kan toegang tot stabiele schrootstromen daardoor uitgroeien tot een belangrijke concurrentiefactor in de komende jaren.

Bron: alcircle.com