Metaalindustrie zit drastisch om vakmensen verlegen

Het is en blijft moeilijk om personeel te vinden in de metaal. Werkgevers ervaren het personeelstekort als één van de grootste belemmeringen. Er is dan ook een tekort aan vakmensen zoals lasser en verspaner. En niet alleen de metaalindustrie kampt met de moeilijkheid om goed personeel te vinden. De afgelopen jaren groeide het aantal ontstane vacatures sterk, van 42.000 in 2013 naar 85.000 in 2018. Dit betekent een verdubbeling. Dit blijkt uit de factsheet Industrie die UWV vandaag heeft uitgegeven.

Betsie Gerrits, hoofd werkgeversdienstverlening UWV: ’We zien dat werkgevers in de industrie lastig aan geschikte werknemers komen. UWV kan hen hierbij ondersteunen. Zo werken we onder andere samen met Mifa Aluminium B.V. in Venlo, onderdeel van Aalberts N.V.. Zij hebben een eigen academy waarin ze (nieuwe) medewerkers opleiden. UWV zoekt en interesseert actief werkzoekenden in de regio voor dit project’.

Het werk in de sector is vaak veel meer high tech dan veel mensen denken. Met behulp van bijvoorbeeld sensoren of de inzet van data-analyse (big data) zijn productieprocessen (verder) te optimaliseren. Vakmensen moeten steeds meer beschikken over ICT-vaardigheden, data kunnen interpreteren en bijvoorbeeld kennis hebben van sensoren en elektronica. Omdat technische ontwikkelingen in deze sector erg snel gaan, is het belangrijk dat medewerkers zich continu blijven ontwikkelen.