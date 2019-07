Ecuador wil met nieuwe kopermijn grootmacht op de wereldmarkt worden

Het Zuid-Amerikaanse land Ecuador heeft de ambitie om een mijnbouwsupermacht te worden. Deze week werd de eerste grootschalige kopermijn van het Zuid-Amerikaanse land in bedrijf genomen. Het $1 miljard kostende mijnbouwproject Mirador begon op donderdag productie te draaien. In de open mijn wordt naast koper ook goud en zilver gedolven. Ecuador heeft met de mijn tot doel om de mijnexport naar $1.89 miljard in 2021 op te voeren. Dat is acht keer zoveel als de $270 miljoen van vorig jaar. De mijn is eigendom van EcuaCorriente SA, een joint venture van twee Chinese concerns: Tongling Nonferrous Metals Group Co. en China Railway Construction Corp.

“De opening van de mijn is het begin van een nieuw tijdperk voor de economie van ons land”, aldus Fernando Benalcazar, Ecuador’s onderminister van mijnbouw. Analisten van de International Copper Study Group vinden dat het project de potentie heeft om het tekort in de internationale kopermarkt te verzachten. Eind dit jaar zal er een tekort van 189.000 ton koper op de wereldmarkt zijn. Dit heeft te maken met arbeids- en milieuconflicten in sommige grote landen met kopermijnbouw.

foto: Yamil Salinas