Aantal microbedrijven in metaal sterk gegroeid

In de metaalindustrie (basismetaal en metaalproducten samen) waren er aan het begin van het derde kwartaal 12250 mkb-bedrijven actief, ruim 2 duizend meer dan tien jaar geleden. Het gaat hier om een toename van 22,4% Dit blijkt uit recent verschenen cijfers over het aantal mkb’ers, samengesteld voor Staatvanhetmkb.nl.

De toename in de metaal bestaat voor het overgrote deel uit microbedrijven (maximaal 10 medewerkers) en ZZP’ers. Van de ruim 2 duizend bedrijven die er in de laatste 10 jaar bijkwamen, zijn er maar zo’n 50 die meer dan 10 of meer medewerkers hebben. Deze trend – een toename van microbedrijven – is niet uniek voor de metaal, maar over de breedte van de hele economie waarneembaar.

Bijna dubbel zoveel filmproducenten en vloggers

In de informatie- en communicatiesector nam het aantal bedrijven met 67 procent het sterkste toe in tien jaar tijd. Zowel het aantal eenpitters als het aantal bedrijven met meer werkzame personen nam toe. Zo steeg het aantal IT-dienstverleners aanzienlijk en verdubbelde het aantal filmproducenten en vloggers bijna. Dit zijn voornamelijk eenmanszaken.

In de handel kwamen er tienduizenden webwinkels bij, voornamelijk eenmanszaken. In de industrie en vooral bouwnijverheid nam het aantal mkb-bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen af, maar kwamen er meer microbedrijven voor terug, zodat per saldo er meer bedrijven actief zijn in deze bedrijfstakken. In de industrie vertienvoudigde het aantal bierbrouwerijen. In het vervoer kwamen er veel pakketbezorgers bij.

Alleen in de horeca nam het aantal mkb-bedrijven met meer dan 10 werkzame personen sterker toe dan het aantal microbedrijven.