Aluminiumproductie neemt wereldwijd af, zeker ook in China

De wereldwijde aluminiumproductie is de eerste helft van dit jaar met een half procent afgenomen. Dat maakt het International Aluminum Institute bekend. De lagere productie in het westen is grotendeels te wijten aan tijdelijke onderbrekingen bij twee belangrijke smelterijen, Albras in Braziliƫ en Becancour in Canada. Beide fabrieken zijn bezig met het heropstarten van hun capaciteit. Maar ook de productie in China daalde. In juni met 3,1% en in de eerste zes maanden van het jaar met 0,4%, volgens de IAI.

Dat in China de productie daalt is onderdeel van een trend. De Chinese aluminiumproductie steeg in het eerste deel van dit decennium met dubbele cijfers, maar de groei vertraagde vorig jaar tot slechts 1,6% en de productie is dit jaar tot nu toe licht gedaald. Dit getuigt van de campagne van Peking om de op hol geslagen capaciteitsgroei in de enorme aluminiumsmelterijsector een halt toe te roepen.