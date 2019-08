Ondanks positief marktsentiment zakt koperprijs naar laagste punt in twee jaar

De koperprijs is een onderwerp waar we op Metaalkrant met enige regelmaat over schrijven. De teneur van de berichten is vaak: analist X of Y vermoedt dat de prijs snel gaat stijgen. Onlangs ABN Amro: als er een handelsdeal komt tussen de VS en China moet de prijs gaan stijgen. Eerder dit jaar mijngigant Freeport-McMoRan: de groei van markt voor elektrische auto’s moet de kopervraag gaan aanjagen. Beursanalisten van Capital Economics in februari: de prijs gaat binnen een paar jaar naar de de 10 duizend dollar per ton. Of het sentiment in april van bankiers van Morgan Stanley: er dreigt een behoorlijk kopertekort dus de prijzen gaan echt nog flink stijgen. Nu is het zo dat analisten vooral kijken naar de middellange termijn, en dat de prijzen natuurlijk erg be├»nvloed worden door de actualiteit. Feit is wel: de prijs zakte vandaag naar het laagste punt in twee jaar.

Het metaal daalde vrijdag met 2,9% op de London Metal Exchange. Dit is de scherpste eendaagse daling in een jaar. Het is het gevolg van berichten over president Trump die eerder in de week dreigde met een pakket maatregelen van 300 miljard dollar aan invoerheffingen op Chinese import. De prijs ging naar $5.729,50 per ton. Het laagste niveau sinds juni 2017. Koper – dat wordt beschouwd als een graadmeter voor wereldwijde groei – verloor 3,9% in een week. Een dergelijke daling is de grootste in de kopermarkt sinds augustus 2018.

Dus wat analisten verwachten op de middellange termijn ten spijt: de kotertermijn prijsfluctuaties zijn weerbarstiger. We houden het hier in de gaten.