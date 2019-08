2019: het jaar van nikkel?

Sinds begin dit jaar is de prijs van nikkel al 45% gestegen. Nikkel is het enige basismetaal dat nauwelijks last lijkt te hebben van de grote internationale thema’s die wel een negatieve invloed hebben op andere markten. En de prijsstijging lijkt nog niet ten einde. Hoe komt dat?

Een belangrijke aanjager van de prijs is een mogelijk verbod op export van Indonesisch nikkelerts. De regering van dat land wil heeft een nieuwe mijnbouwverordening uit doen komen. Daarin staat dat vanaf 2022 een verbod van uitvoer van onbewerkt nikkelerts van kracht wordt. En hoewel de president van het land het plan nog goed moet keuren, heeft het gezorgd voor onrust op de markt. Marktpartijen kopen alvast grote voorraden nikkel en nikkelerts op.

Dit geldt bijvoorbeeld voor het grootste nikkelconsumerende land, China. Grote producenten aldaar gebruiken nikkel nodig voor het maken van roestvaststaal. Zij wachten de beslissing van Indonesiƫ niet af, en plegen grootschalige inkoop om alvast grotere voorraden aan te leggen. Dat heeft dit jaar geleid tot een sterke stijging van de prijzen op de wereldmarkt. Binnen China is de vraag naar nikkel daardoor niet verminderd door de aanhoudende handelsspanningen met de VS, zoals bij veel andere grondstoffen wel het geval is.

En dan is er nog vraag naar nikkel voor de productie van batterijen en accu’s. Analisten verwachten dat de accusector de komende jaren voor de op een na grootste vraag zal zorgen, na producenten van roestvrij staal. Op dit moment zorgt de batterijsector voor bijna 5 procent van de wereldwijde vraag naar nikkel, maar uit cijfers blijkt dat de vraag vanuit de batterijsector in een razend tempo groeit.

In de eerste vijf maanden van 2019 was het wereldwijde nikkeltekort 73.000 ton hoger, dan in dezelfde maanden het jaar ervoor. De verwachting is dat dit tekort verder zal groeien en daarmee de prijs. De beslissing van de Indonesische regering zal verder van cruciaal belang zijn voor een langetermijnprijsrichting.