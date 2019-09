Het groenste aluminium komt straks uit Delfzijl

Damco – het voormalige Aldel – wil haar aluminiumsmelter in Delfzijl met een ambitieus vergroeningsplan tot één van de groenste in de industrie omvormen. Dat staat te lezen op de website van het bedrijf. Tientallen miljoenen kost een tienjarenplan dat in Delfzijl een fabriek moet opleveren die draait op zon en wind, geen CO2 uitstoot en heel veel gebruikt metaal een tweede leven biedt. Aldel maakte in de afgelopen zes jaar tot twee keer toe een herstart door. En zelfs op dit moment worden nog ovens opnieuw weer in gebruik genomen en wordt de fabriek – nu als Damco – weer op niveau gebracht. Daarna volgt de vergroening, verteld woordvoerder Weber: “Als de fabriek op niveau is, gaan we vier jaar lang aan de slag met het reduceren van de CO2-uitstoot. Koolstofdioxide wordt nu al afgezogen in ons systeem. Waar we naar toe willen is dat we alle CO2 op ons terrein opvangen en gebruiken als grondstof voor andere producten. Of we voeren het af naar andere verwerkingsmogelijkheden.”

Tegelijkertijd wil Damco op zoek naar manieren om energie te besparen en gebruik te maken van energie van de wind en de zon. “We onderzoeken of we onze stroom rechtstreeks kunnen inkopen bij aanbieders van zon- en windenergie. Tegelijkertijd hebben we de beschikking over meerdere hectares vrije ruimte op onze daken en niet gebruikte bodem. We zijn in gesprek over de mogelijkheid daar zonnepanelen op te leggen.”

Damco zegt tot slot meer aluminium te willen recyclen. Volgens het bedrijf is aluminium een metaal dat zeer geschikt is om keer op keer opnieuw te gebruiken. “Er is geen verlies van product, want aluminium roest niet. Recyclen van aluminium kost bovendien amper energie. We willen investeren in een installatie die schroot kan opwerken naar eersteklas aluminium en denken na over de aanvoer van materiaal. Ja, bijvoorbeeld blikjes frisdrank die via de supermarkt bij ons terugkomen voor de recycling. Frisdrank in een blikje kan zo toch duurzaam zijn.”