Dagproductie metaalproductenindustrie stijgt voor het eerst sinds maanden

Tegen de trend in, en voor het eerst sinds maanden, is de dagproductie van de metaalproductenindustrie gestegen. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse metaalproductenindustrie was in augustus namelijk 0,6 procent hoger dan in augustus 2018, maakt het CBS bekend. De sector onderscheidt zich als één van de weinige in de industrie, van de algehele trend. De gemiddelde dagproductie van de gehele industrie was 0,8 procent lager. Ook de machine-industrie en de transportmiddelenindustrie wisten zwarte cijfers te schrijven. Alle andere industriële sectoren draaiden minder productie dan een jaar geleden.

Met deze cijfers doorbreekt de metaalproductenindustrie een negatieve reeks die begon in april. In de afgelopen maanden draaide de sector telkens tussen de 2,5 en 3,5 procent minder als in 2018.

Het CBS kwam vandaag met meer positief nieuws naar buiten: het volume van de goederenexport was in augustus 2,5 procent groter dan in augustus 2018. De groei is hoger dan in de voorgaande maand. In augustus 2019 groeide vooral de export van aardolie- en chemische producten. Daarentegen kromp opnieuw de export van elektrotechnische apparatuur. Het volume van de import was in augustus 0,8 procent hoger dan een jaar eerder. Over de metaalsectoren maakte het bureau geen specifieke cijfers bekend.