Initiatieven voor CO2-reductie breed gedragen in aluminiumindustrie

Vakblad Aluminium Insider somt in een online artikel een aantal initiatieven op die vanuit de aluminiumindustrie zelf komen om tot een reductie van C02-uitstoot te komen. Volgens het vakblad zijn die talrijk, omdat de industrie kansen ruikt, die voor andere metaalindustrieën niet gelden. Aluminium heeft een voorsprong op groen gebied:

“Veel belanghebbenden in de wereldwijde aluminiumwaardeketen zijn al nauw betrokken bij verschillende initiatieven die gericht zijn op een schone en duurzame productie van een van de meest milieuvriendelijke grondstoffen die momenteel beschikbaar zijn.”

Zo heeft En+ Group, moederbedrijf van de grootste aluminiumproducent buiten China, Rusal, de London Metal Exchange (LME) verzocht nieuwe maatregelen in te voeren, die ervoor moeten zorgen dat de koolstofemissies die vrijkomen bij de productie van het op de beurs verhandelde metaal in detail worden beschreven. Onder druk van wereldwijde NGO’s om een actievere rol te spelen bij het waarborgen van een verantwoorde herkomst van de metalen die via de beurs worden verhandeld, heeft de LME al kleine stappen in deze richting gezet. En+ Group loopt voorop als het aankomt op de productie van aluminium met een lage CO2-footprint.

Maar het zijn ook de grootafnemers die de vergroening aanjagen, met behulp van aluminium. Veel van hen ondernemen zelf stappen om hun netto-koolstofuitstoot terug te dringen. Of zelfs volledig te elimineren. Bijvoorbeeld in de auto-industrie. In een poging om koolstofneutraal te worden, zei de Britse fabrikant van luxe auto’s, Bentley Motors, eerder deze week dat het doel voor de tweede volledige eeuw van zijn activiteiten is om duurzame luxe voertuigen op de markt te brengen die niet alleen geproduceerd worden met behulp van hernieuwbare energiebronnen, maar ook aangedreven worden door niet-koolstofuitstotende elektrische motoren. En daar is veel aluminium voor nodig.

Bouw en infrastructuur laten soortgelijke trends zien, met betrekking tot het terugdringen van de CO2-uitstoot. In de zoektocht naar minder koolstofintensieve grondstoffen, zal aluminium naar verwachting een belangrijke rol spelen in de CO2-reductie in de bouwsector, vanwege een hoog gerecycled gehalte dat in de markt wordt gemaakt en gevraagd.