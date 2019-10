Weinig beweging in prijs ‘minst sexy basismetaal’ aluminium

Aluminium is het minst sexy basismetaal. Dat is de mening van Casper Burgering, senior econoom van ABN Amro, die gespecialiseerd is op het gebied van basismetalen. Volgens Burgering gebeurt er maar weinig met de prijs van aluminium. De prijs schommelt al jaren tussen 1700 en 1900 dollar per ton. En dat blijft voorlopig ook wel even zo, voorspelt de econoom in zijn laatste blog. Deze constante heeft volgens Burgering vooral te maken met een overaanbod van aluminiumoxyde – ook wel alumina genoemd – dat maakt dat smelters deze grondstof voor aluminium goedkoop kunnen inkopen. Daarmee stijgt de output van de smelters en dat drukt de prijs van het eindproduct. Dus waar de meeste metalen veel sterker fluctueren onder invloed van allerlei geopolitieke gebeurtenissen, blijft aluminium goedkoop.

China – een grote producent van het metaal – probeert wel iets aan het overaanbod te doen. Dit jaar heeft het land de productie met 3% naar beneden gebracht. Maar dat zet echter maar weinig zoden aan de dijk. Burgering hierover: