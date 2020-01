Productie metaalproductenindustrie 5,5 procent lager in november

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse metaalproductenindustrie was in november 5,5 procent lager dan in november 2018, maakt het CBS bekend. Die daling is ongeveer hetzelfde als in oktober (5,4 procent)

Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie groeide alleen de productie van de machine-industrie. Ook de meeste andere bedrijfsklassen in de industrie hadden te maken met een krimp van de productie.

Producentenvertrouwen verandert nauwelijks

Het producentenvertrouwen industrie is in december 2019 nauwelijks veranderd ten opzichte van een maand eerder. De ondernemers waren minder positief over de verwachte bedrijvigheid, maar positiever over de orderpositie en de voorraden.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriƫle producenten (Ifo-index) was in december minder negatief dan in november. Ze oordeelden vooral minder negatief over de verwachte bedrijvigheid.