Experts: koper wordt het metaal om in 2020 in de gaten te houden

Volgens Bloomberg is koper onder de basismetalen dé belofte voor 2020. Het nieuwsagentschap maakte een overzicht van wat verschillende experts verwachten in het nieuwe jaar. En het rode metaal staat bij veel analisten bovenaan het lijstje wat betreft groeiverwachtingen.

Zo denkt zakenbank Goldman Sachs dat economische groei in China zal zorgen voor meer vraag en dus stijgende prijzen. Ook collega-analisten van andere banken – zoals Morgan Stanley, Bank of America en Citi – verwachten een groeiende wereldeconomie en een daarmee samenhangende vraag naar koper.

Citi geeft in een voorbeschouwing voor het aankomende jaar ook een groeiverwachting af voor alumina – het basismateriaal voor aluminium. Morgan Stanley verwacht voor alumina juist het tegenovergestelde.

Bank of America heeft naast koper ook positieve verwachtingen voor nikkel. Nikkel – een belangrijk metaal want het meeste RVS wordt ermee gemaakt – zou volgens deze bank een ‘rally’ kunnen maken in 2020.