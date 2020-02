Metaalindustrie: producentenvertrouwen en afzetprijzen gestegen

De afzetprijzen van de Nederlandse metaalindustrie waren in december gemiddeld 3,6 procent hoger dan in december 2018, meldt het CBS. Daarmee stegen de prijzen harder dan gemiddeld in de industrie (2,3 procent). Ook het producentenvertrouwen in de metaalindustrie zit in de lift. Dat cijfer verdubbelde bijna van 2 naar 3,8, terwijl dit cijfer over alle industriële sectoren samen juist daalde.

Het productentenvertrouwen in de metaal had in december nog te maken met een negatief cijfer op twee van de drie deelfactoren. Op ‘verwachte bedrijvigheid’ en ‘oordeel voorraden’ steeg het sentiment in januari van negatief naar positief. Over hun orderpositie waren de meeste producenten in de metaal al positief.

Afzetprijzen onder invloed van olie

De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Producten van de aardolie-industrie waren in december 12,2 procent duurder dan in december 2018. In november lagen de prijzen 5,4 procent lager dan in november 2018. Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in december 4,2 procent lager dan een jaar eerder. In november was de prijsdaling 7,3 procent. In de meeste overige bedrijfsklassen van de industrie lagen de prijzen in december 2019 net als in de metaal. hoger dan een jaar eerder.

Vertrouwen Duitse industriële ondernemers opnieuw minder negatief

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Volgens het Duitse Ifo-instituut toont de Duitse industrie tekenen van herstel. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) was in januari opnieuw minder negatief dan een maand eerder. De bezettingsgraad nam toe van 82,6 naar 83,1 procent. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie volgens Destatis kromp in november met 4 procent in vergelijking met een jaar eerder.