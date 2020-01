Mark Rutte: Klimaatakkoord biedt Nederlandse industrie concurrentievoordeel

Industriële concerns uit het buitenland hebben grote interesse om investeringen in ons land te doen. Dit komt door het Klimaatakkoord dat het kabinet vorig jaar sloot met het bedrijfsleven. Dit vertelde premier Rutte gisteren aan het FD in Davos, op het World Economic Forum. Volgens hem worden we dankzij dit akkoord gezien als een voorbeeldland dankzij de breed gedragen klimaataanpak. Die aanpak biedt zekerheid, en maakt ons land interessant voor grote concerns die grootschalige investeringen willen doen.

Volgens het FD ziet Rutte geen problemen met eventuele nieuwe investeringen:

De premier is niet bang dat al die investeringen leiden tot ongewenste overlast voor mens en milieu. ‘Ik zie geen grenzen aan de groei’, zei hij. Het gaat er wat hem betreft om dat de industrie die er komt, duurzaam is.

Scholz zeker van handelsovereenkomst

Het World Economic Forum in het Zwiterse Davos, is een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici, intellectuelen en journalisten. In totaal komen zo’n 2500 personen samen. Onder meer de handelsperikelen tussen Europe en de VS staan er hoog op de agenda. De Duitse minister van Financiën Scholz zei hierover vandaag dat hij er ‘zeker’ van is dat er een handelsovereenkomst tussen de VS en de EU zal worden gesloten. Donald Trump is iets minder positief. Hoewel hij denkt dat er niet op korte termijn nieuwe boetetarieven zullen worden afgekondigt, waarschuwt hij Europa wel niet een plan door te zetten dat Amerikaanse techbedrijven extra belast. Als dat gebeurt, dreigt Amerika met handelsbarrières op Europese auto’s.