Onderzoekers ontwikkelen rvs dat bacterieën doodt

Het is onderzoekers van de Amerikaanse Purdue University gelukt om een behandeling te ontwikkelen waarna harde metalen oppervlakken dodelijk voor bacterieën worden. De innovatieve behandeling voorkomt verspreiding van bacteriën op metalen oppervlakken en kan in de toekomst worden gebruikt worden om besmettingen in voedselverwerking te voorkomen. Met de methode worden metalen oppervlakten behandeld met antibacteriële peptiden. De behandeling is inmiddels onder andere succesvol toegepast op roestvaststaal (rvs).

Het proces bestaat uit twee stappen: de onderzoekers zorgen ervoor dat een geoxideerd metaal nanometer-wijde en micrometer-diepe scheurtjes krijgt. Deze scheurtjes kunnen vervolgens worden gevuld met de antibacteriële peptiden. Deze peptiden, een molecuul van een klein aantal aminozuren, hebben een antibacteriële werking op metaal. Dit proces heeft als voordeel dat het behandelde oppervlak een andere kleur aanneemt, waardoor men met het blote oog kan zien wanneer het oppervlak geen peptiden meer bevat.

De onderzoekers hebben de methode inmiddels gepatenteerd. De peptiden werden op roestvrijstaal en titanium getest, maar zijn volgens de onderzoekers toepasbaar op verschillende metalen.