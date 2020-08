Mijnbouwexpert: flinke prijsstijging metalen verwacht komende jaren

De metaalindustrie staat de komende jaren een flinke prijsstijging van metalen te wachten. Dit stelt Paul Cronin, CEO van Adriatic Metals – een grote in het Verenigd Koninkrijk gevestigde mijnexploratie- en ontwikkelingsmaatschappij. In een interview met S&P Global Platts zegt Cronin dat er een zogenaamde super-cyclus zal optreden omdat de fiscale stimulans van de overheid de vraag naar metalen stimuleert, terwijl het aanbod inelastisch blijft.

Cronin: “Het aanbod blijft achter. Dit is niet alleen vanwege de bezuinigingen op de mijnproductie die de levering tijdens de pandemie hebben afgeremd, maar ook vanwege het recente gebrek aan investeringen in nieuwe mijncapaciteit, die de levering van sommige mijnproducten in de komende jaren in toom zal blijven houden.”

“De metaalprijzen van het begin van de jaren 2000 zullen opnieuw worden bereikt”, aldus de mijnontwikkelaar. Hij merkt op dat de koper-, nikkel- en aluminiumprijzen allemaal weer zijn gestegen sinds de pandemie de markten in maart echt raakte, en dat er nu al opmerkelijke prijsverhogingen zijn te zien in zink en edelmetalen.