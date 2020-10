“Hogere onzekerheid treft de basismetaalmarkten”

De onrust over de tweede golf wordt ook gevoeld in de basismetaalmarkten. De druk op de prijzen neemt toe en de toenemende onzekerheid raakt de conjunctuurgevoelige basismetaalmarkten harder dan nadere markten. Dit is de teneur van een column van Casper Burgering, senior econoom van ABN Amro, en specialist op het gebied van basismetalen. Burgering roept dan ook op om te helpen de tweede golf te keren: mondkapje op en afstand houden!

Volgens Burgering is de onzekerheid over de gevolgen van een tweede golf – en eventuele lockdownmaatregelen – de reden dat beleggers hun geld naar ‘veilige’ havens brengen – zoals goud of valuta – en posities in metaalmarkten verlaten. Dit is nu al merkbaar. De analyse die hij verder maakt is dat het nog wel twee kanten op kan: