Dagproductie metaalproducten in september ruim 6 procent lager

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse metaalindustrie was in september 6,3 procent lager dan in september 2019. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee volgt de metaalindustrie de trend die in de gehele industrie wordt waargenomen.

De gemiddelde daling over alle bedrijfsklassen in de industrie gezamenlijk was met 6,8 procent nog net iets hoger. Bijna twee derde van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerden in september opnieuw minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In het merendeel van die branches was de krimp ook groter dan een maand eerder. Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie kromp de productie van de branche reparatie en installatie van machines het sterkst. Daarentegen produceerde een belangrijke branche als de chemie voor de derde maand op rij meer dan een jaar eerder.

Herstel producentenvertrouwen stokt in oktober

Na vijf maanden op rij minder negatief te zijn geweest, waren industriƫle ondernemers in oktober wat somberder dan een maand eerder. Ondernemers waren negatiever over de verwachte bedrijvigheid. De benutting van machines en installaties in de industrie lag bij aanvang van het vierde kwartaal van 2020 op 79,2 procent. Dat was hoger dan de 76,9 procent in het derde kwartaal.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriƫle producenten (Ifo-index) verbeterde in oktober voor de zesde maand op rij en was voor het eerst na juni 2019 weer positief. De stemming over de huidige bedrijvigheid was minder negatief, maar de verwachting over de komende maanden minder positief. In Duitsland nam de bezettingsgraad ook toe, van 75,3 naar 79,8 procent. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in september met bijna 9 procent in vergelijking met een jaar eerder. De krimp is lager dan in de zes voorgaande maanden.