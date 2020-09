Metaalunie: kabinet moet thuisquarantaine compenseren

Koninklijke Metaalunie wil dat het kabinet met een regeling komt die ondernemers compenseert voor de loondoorbetaling van medewerkers in thuisquarantaine. De unie krijgt steun van MKB-Nederland en VNO-NCW. Als een werknemer vanwege het coronavirus verplicht in quarantaine moet, moeten de loonkosten voor de werkgever vergoed worden vindt Metaalunie. “Een oplossing zou kunnen zijn om een regeling te introduceren zoals dat bij het zwangerschapsverlof is geregeld. Want het zal duidelijk zijn dat veel activiteiten in het MKB-metaal niet thuis gedaan kunnen worden”, zo schrijft de unie op haar website.

De werkgeversorganisaties waarschuwen dat er capaciteitsproblemen in bedrijven ontstaan als niet veel forser wordt ingezet op testen. Zeker nu het aantal gewone verkoudheidsklachten toeneemt en steeds meer mensen uit voorzorg in thuisquarantaine moeten. Traceren en testen is volgens de organisaties de beste manier om het virus in te dammen en verdere schade aan de gezondheid én de economie te voorkomen.