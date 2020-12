Lichte stijging afzetprijzen metaalindustrie

Terwijl de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in oktober gemiddeld 4,7 procent lager waren dan in oktober 2019, maakte de metaalindustrie een lichte stijging mee: de afzetprijzen stegen met 0,2 procent.

De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. In oktober 2020 kostte een vat ruwe North Sea Brent olie 35,4 euro, ruim 34 procent minder dan een jaar eerder. In september kostte een vat ruwe North Sea Brent 35,6 euro. Dat is 36,5 procent minder dan een jaar eerder.

Producten van de aardolie-industrie waren in oktober 32,8 procent goedkoper dan in oktober 2019. In september lagen de prijzen 36,2 procent lager dan een jaar eerder. Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in oktober 10,8 procent lager dan een jaar eerder. In september was de prijsdaling ook 10,8 procent.

In iets meer dan helft van alle bedrijfsklassen van de industrie lagen de prijzen in oktober 2020 hoger dan een jaar eerder.De in- en uitvoerprijzen van de industrie zijn als inflatie-indicatoren opgenomen inĀ het prijzendashboard van het CBS.