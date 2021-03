Chinese staalproducenten verwachten nog grotere vraag in tweede kwartaal

De Chinese staalproducenten verwachten een sterk tweede kwartaal, stelt Reuters naar aanleiding van een verkenning. Naar verwachting blijft de grote vraag naar metaalproducten aanhouden, en zullen de grondstofprijzen dalen ten opzichte van de recente pieken.



HBIS Group en Anshan Iron and Steel, twee grote staalbedrijven in China, namen onder meer deel aan een, door de China Iron and Steel Association (CISA) georganiseerd, seminar om recente ontwikkelingen en toekomstige trends te bespreken. De deelnemers verwachten voor de periode april-juni een sterke toename van de activiteit in de Chinese bouwsector, een van de belangrijkste gebruikers van staal, ook streven fabrikanten wereldwijd ernaar om voorraden aan staalproducten aan te leggen, stelt de CISA in een samenvatting van de bijeenkomst.

De Chinese staalfabrieken verhoogden hun productie in de eerste twee maanden van 2021 al met 13 procent. Ze zetten daarbij in op de sterke vraag in de bouwsector en de verwerkende industrie in het komende hoogseizoen, hoewel de torenhoge grondstofkosten de marges grotendeels uithollen.

De staalindustrie moet aandacht besteden aan het feit of haar downstreamklanten de hoge kosten van het metaal kunnen doorberekenen aan hun eigen klanten, aangezien dat de vraag rechtstreeks zal beïnvloeden, aldus de CISA. Verwerkers van staal, zoals fabrikanten van huishoudapparaten, hebben de prijzen van hun producten al verhoogd als gevolg van de hoge inkoopkosten. China’s ijzererts steeg met 2,5 procent tot 1.089 yuan (€146,86) per ton op donderdag, niet ver van de all-time piek van 1.185 yuan bereikt op 3 maart als gevolg van bezorgdheid over het aanbod.