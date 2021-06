Maakindustrie vervult een belangrijke rol richting een circulaire economie

De overheid heeft zich tot doel gesteld om in 2050 een circulaire economie te hebben gerealiseerd. Ook de maakindustrie, en daarmee dus ook de metaalbranche, kan en moet daarin een rol vervullen. In een recent verschenen onderzoeksrapport van TNO wordt bevestigd dat de maakindustrie al langere tijd invulling geeft zijn steentje hieraan bijdraagt.

Innovatief karakter van de branche stimuleert circulariteit

De maakindustrie kenmerkt zich door een innovatief karakter. Deze eigenschap leidt er (onbewust) toe dat veel ontwikkelingen een positieve impact hebben op het verlagen van de milieu-foorprint en het grondstofverbruik. Veel innovaties leiden tot nieuwe, grondstofbesparende productietechnologie, geavanceerd onderhoud (mede op basis van de inzet van ICT), remanufacturing en refurbishment en de omschakeling naar een ander op dienstverlening gebaseerd businessmodel (met designverbeteringen als gevolg van dit nieuwe businessmodel).

In het TNO-rapport wordt aan de hand van een dertiental cases uit de maakindustrie concreet gemaakt welke rol deze innovaties hebben het realiseren van een duurzame economie. Daarbij worden ook een aantal interessante cases uit de metaalbranche belicht. Zo maakt De Kaak Groep uit Terborg gebruik van 3d metaalprinting technologie voor het vervaardigen van onderdelen voor bakkerijtechnologie. Demcon in Hengelo maakt voor het eigen productieproces gebruik van metal injection moulding, een techniek waarbij metaal en kunststof via een spuitgietproces in een mal wordt gespoten. Alkondor uit Hengelo gooit het over een andere boeg met het ‘gevels-as-a-service’ project. Met deze service biedt Alkonder aan haar klanten een oplossing ie een bijdrage levert aan bijvoorbeeld energiebesparing of ventilatie. Samen met de TU Delft is gekeken naar een full serviceoplossing waarin de gevel in 15 jaar afbetaald zou kunnen worden.

Het rapport geeft niet alleen inzicht in de achterliggende technische aspecten maar ook een interessante inkijk in de beweegredenen van de diverse deelnemers. Het rapport is hier te dowwloaden.