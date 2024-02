Nederlandse industrie lijkt te profiteren van dalende gasprijs en rente

De NEVI Inkoopmanagersindex over de maand januari laat tekenen van herstel zien in de Nederlandse industrie. De index steeg van 44,8 in december 2023 naar 48,9 in januari 2024. In 2024 vertoont de economie enige tekenen van stabilisatie en zelfs groei, met zowel nieuwe orders als productie en werkgelegenheid die slechts licht afnemen. Optimisme onder inkoopmanagers wordt ondersteund door gunstige vooruitzichten voor de productie in de komende twaalf maanden, aangegeven door een stijging van de relevante indicator. Dit optimisme wordt deels toegeschreven aan de recente daling van de rente op de kapitaalmarkt, waardoor investeringen aantrekkelijker worden en de vraag naar bijvoorbeeld machines kan stimuleren.

De goede prestaties van chipmachinefabrikant ASML in januari, met een aanzienlijke toename van nieuwe orders eind 2023, beloven positieve effecten voor de Nederlandse toeleveranciers van ASML, zoals fabrikanten van metaalproducten en elektrotechnische onderdelen. Bovendien worden dalende energieprijzen als een welkome ontwikkeling beschouwd, met een sterke daling van de groothandelsprijs voor aardgas tussen november en januari.

Ondanks verstoringen in de toeleveringsketen als gevolg van rebellenaanvallen op de Rode Zee, lijkt de Nederlandse industrie nog niet ernstig ontregeld te zijn, deels dankzij overtollige voorraden die tijdens de pandemie werden opgebouwd. Bovendien zijn levertijden voor bestelde onderdelen en materialen in januari verder afgenomen, zij het minimaal. Deze ontwikkelingen suggereren een veerkrachtige reactie van de industrie op externe uitdagingen, met een groeiend vertrouwen in de vooruitzichten voor 2024, ondersteund door gunstige marktomstandigheden en een efficiƫnt voorraadbeheer.