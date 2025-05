Wereldwijde aluminiumproductie daalt in april 2025 opnieuw, in lijn met seizoenspatroon

De wereldwijde productie van primair aluminium is in april 2025 met 3% gedaald ten opzichte van maart. Daarmee zet zich een trend voort die al twee jaar zichtbaar is: in zowel april 2023 als april 2022 was een vergelijkbare maand-op-maand daling te zien. De daling weerspiegelt een seizoensgebonden productiepatroon, waarbij de output in het voorjaar vaak iets afneemt.

Volgens cijfers van het International Aluminium Institute (IAI) kwam de wereldwijde productie in april 2025 uit op 5,701 miljoen ton, tegenover 5,878 miljoen ton in maart. Ondanks deze daling is er op jaarbasis sprake van groei: in april 2024 werd er wereldwijd 5,618 miljoen ton geproduceerd, wat neerkomt op een toename van 1,5% ten opzichte van vorig jaar.

China blijft, zoals verwacht, de grootste producent van primair aluminium. In april 2025 bedroeg de productie daar 3,461 miljoen ton, goed voor meer dan 60% van de wereldwijde output. Ook hier is sprake van een lichte maandelijkse daling (van 3,572 miljoen ton in maart), maar op jaarbasis zien we een stijging van bijna 3%.

In andere regio’s laat de productie een gemengd beeld zien. In West-Europa bleef de productie stabiel met 261.000 ton in april, terwijl Noord-Amerika op 319.000 ton uitkwam. Oceanië noteerde met 148.000 ton een lichte daling ten opzichte van maart. Zuid-Amerika en Afrika lieten eveneens kleine fluctuaties zien.

De cijfers van april benadrukken het belang van mondiale en regionale dynamiek in de aluminiumindustrie. Invloeden zoals energieprijzen, capaciteitsuitbreidingen en milieuregels blijven de productievolumes beïnvloeden. Voor ondernemers in de metaalverwerkende industrie is het volgen van deze wereldwijde ontwikkelingen essentieel, zeker wanneer aluminium een belangrijk basismateriaal vormt in hun productie- of inkoopketen.

Bron: ALcircle.com