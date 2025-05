Technieksector benadrukt urgentie arbeidsmarktaanpak tijdens Kamerdebat

Tijdens een recent Kamerdebat over de arbeidsmarkt heeft de technieksector, vertegenwoordigd door onder andere Koninklijke Metaalunie, FME, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, WENB en BOVAG, de dringende noodzaak onderstreept voor een structurele aanpak van de arbeidsmarktkrapte. Deze krapte vormt een directe bedreiging voor de uitvoering van maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en defensieproductie.

Mark Helder, voorzitter van Metaalunie, benadrukte dat zonder voldoende vakmensen de ambities van Nederland niet gerealiseerd kunnen worden. Hoewel het debat erkenning toonde voor de aangedragen thema’s—zoals arbeidsproductiviteit, Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur—blijft de sector bezorgd over het uitblijven van concrete maatregelen.

Een opvallend punt in het debat was de koppeling tussen arbeidsproductiviteit en strategische autonomie, met name in de context van defensie. Helder stelde dat om de extra defensie-uitgaven effectief om te zetten in productie, een aanzienlijke productiviteitsimpuls in de mkb-maakindustrie noodzakelijk is. Innovatie, digitalisering en scholing zijn hierbij essentieel.

De gezamenlijke technieksector heeft vijf speerpunten gepresenteerd:

Structurele investeringen in technisch onderwijs, inclusief verhoging van mbo-bekostiging en verlaging van collegegeld voor technische studies.

Flexibeler onderwijs en betere aansluiting op de arbeidsmarkt, met nadruk op modulair en praktijkgericht leren.

Een breed gedragen LLO-beleid met publieke én private verankering.

Een gericht actieplan arbeidsproductiviteit met aandacht voor de mkb-praktijk.

Een ‘oranje kaart’ voor gereguleerde arbeidsmigratie buiten de EU, naast het behouden van de kennismigrantenregeling.

Deze oproep benadrukt de urgentie voor beleidsmakers om snel en effectief te handelen, zodat de technieksector zijn cruciale rol in de Nederlandse economie kan blijven vervullen. De volledige oproep aan het kabinet is hier te lezen.