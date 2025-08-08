Ondernemersvertrouwen licht verbeterd in derde kwartaal 2025

Het ondernemersvertrouwen in Nederland is in het derde kwartaal van 2025 gestegen naar -3,8, een verbetering ten opzichte van -7,5 in het voorgaande kwartaal. Daarmee ligt het sentiment vrijwel op het langjarig gemiddelde van -3,7. De lichte opleving is vooral te danken aan minder negatieve verwachtingen over het economisch klimaat, terwijl ondernemers over de gerealiseerde ontwikkeling slechts licht minder pessimistisch zijn geworden.

De sectoren zakelijke dienstverlening, informatie en communicatie, en vervoer en opslag springen eruit met positief ondernemersvertrouwen. Vooral vervoer en opslag liet een sterke verbetering zien: van -12,0 naar -0,9. Voor de industrie, waaronder de metaalbranche, blijft het vertrouwen echter negatief, met een saldo van -4,4 in juli. Dat is wel beter dan in april en kan duiden op een voorzichtige stabilisatie.

Voor het metaal-MKB biedt dit gemengd beeld aanknopingspunten. De markt blijft voorzichtig, maar de trend is positief. Bedrijven kunnen hun productieplanning en orderverwachting voorzichtig bijstellen en voorbereid zijn op een mogelijke toename in vraag. Het hardnekkige personeelstekort blijft echter een grote uitdaging: ruim 36 procent van de ondernemers ziet dit als belangrijkste belemmering. Dit vraagt om structurele aandacht voor werving en behoud van vakmensen.

Wat betreft investeringen is er weinig beweging. Ongeveer evenveel bedrijven verwachten méér te investeren als bedrijven die juist minder verwachten, waardoor het saldo nagenoeg gelijk blijft aan vorig jaar. Voor het metaal-MKB is het daarmee zaak de investeringsstrategie flexibel te houden: profiteren van kansen als de markt aantrekt, maar voorbereid zijn op een mogelijk wisselend economisch klimaat in de komende kwartalen.