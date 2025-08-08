Sterke start tweede halfjaar: Nederlandse productiesector veert op – bestellingen flink omhoog, mede door export

De Nederlandse maakindustrie is de tweede helft van 2025 bemoedigend begonnen. Volgens de juli-editie van de Nevi PMI®-index steeg het aantal nieuwe orders fors, met name als gevolg van een verbetering van de buitenlandse vraag. Daarmee brak de sector de neerwaartse trend van de afgelopen periode en liet voor het eerst sinds begin 2023 een significante opleving zien.

De PMI-index bereikte 51,9, na 51,2 in juni, en noteert hiermee het hoogste niveau sinds mei 2024. Dat duidt op groei in de keten: zowel de productieomvang als het aantal bestellingen namen weer toe, vooral binnen de halffabricaten- en investeringsgoederensectoren; producenten van consumptiegoederen ondervonden daarentegen een lichte terugval.

Voor het eerst in bijna drie jaar meldden bedrijven weer een toename in inkoopactiviteiten, wat resulteerde in de eerste stijging van de materiaalvoorraden sinds begin 2023. De gecombineerde impuls van hogere productie en groeiende bestellingen zorgde ervoor dat ook werkgelegenheid toeneemt – de grootste banengroei sinds maart 2023.

Ondanks de groei bleven prijsstijgingen bescheiden; zowel inkoop- als verkoopprijsinflatie namen toe, maar bleven historisch gezien gematigd.

Voor MKB-metaalbedrijven biedt de groeiende buitenlandse vraag kansen om productiecapaciteit beter te benutten en snel op nieuwe orders in te spelen. De heropleving in inkoop vraagt om strakker voorraad- en leveranciersbeheer. Met de huidige gematigde prijsdruk is er ruimte om marges te bewaken, maar alert blijven op kostenontwikkelingen blijft cruciaal.