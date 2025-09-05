Afzetprijzen industrie nagenoeg gelijk in juli –metaalsector vertoont lichte groei prijzen

De Nederlandse industrieprijzen bleven in juli 2025 vrijwel vlak. Gemiddeld lagen de afzetprijzen 0,1% lager dan een jaar eerder; in juni was dat nog –0,3%. Dat wijst op een fase van prijsstabilisatie na een periode met grotere uitslagen.

Wat is de oorzaak van deze ontwikkelingen? De olie- en chemieketens drukken het totaalbeeld nog altijd omlaag. Producten van de aardolie-industrie waren in juli 12,9% goedkoper dan een jaar eerder, terwijl de chemie –3,7% noteerde. Deze beweging hangt samen met lagere Brent-prijzen op jaarbasis.

Tegenover die minnen staan plusjes in andere takken. Voedingsmiddelen en de auto-industrie kwamen beide uit op +4,1%, machines op +1,3% en kunststof/rubber op +1,0%. Opvallend was de prijsontwikkeling van metaalproducten, deze stegen met 1,6% jaar op jaar. Daarmee beweegt de branche duidelijk anders dan de olie- en chemiekolom en toont zij een wat stabieler prijsprofiel.

Kijken we naar de korte termijn, dan waren de afzetprijzen in juli ten opzichte van juni per saldo 0,1% hoger. De buitenlandse markt trok licht aan (+0,1%), terwijl de binnenlandse markt gelijk bleef. Dat is geen breuk met het verleden, maar wel een signaal dat de neerwaartse prijsdruk afzwakt.