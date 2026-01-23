Werkgevers doen totaalvoorstel voor nieuwe cao Metaal & Techniek

Werkgevers in de sector Metaal & Techniek hebben de vakbonden een totaalvoorstel gedaan voor een nieuwe cao. Met dit voorstel willen zij een doorbraak forceren in het vastgelopen cao-overleg, dat al geruime tijd wordt gekenmerkt door uiteenlopende standpunten over loonontwikkeling, looptijd en aanvullende arbeidsvoorwaarden. Het voorstel is bekendgemaakt door Koninklijke Metaalunie.

Het werkgeversvoorstel bestaat uit een samenhangend pakket van afspraken, waarbij loon, looptijd en secundaire arbeidsvoorwaarden in onderlinge samenhang zijn bekeken. Volgens de werkgevers is bewust gekozen voor een integraal voorstel, omdat losse afspraken over uitsluitend loonstijging onvoldoende recht doen aan de huidige economische realiteit in de sector. Bedrijven hebben te maken met uiteenlopende omstandigheden, variërend van hoge kosten voor energie en grondstoffen tot aanhoudende onzekerheid over orderportefeuilles en investeringen.

In het totaalvoorstel is ruimte opgenomen voor loonsverhoging, maar ook voor afspraken over zaken als duurzame inzetbaarheid, scholing en flexibiliteit. Werkgevers benadrukken dat het voorstel rekening houdt met koopkrachtbehoud voor werknemers, terwijl tegelijkertijd de concurrentiepositie van metaalbedrijven niet verder onder druk mag komen te staan. Vooral voor mkb-bedrijven is die balans volgens de werkgevers cruciaal, omdat zij minder financiële buffers hebben dan grote industriële concerns.

De cao Metaal & Techniek geldt voor een groot deel van de Nederlandse maakindustrie en heeft daarmee brede impact. Ontwikkelingen binnen deze cao werken vaak door naar andere sectoren binnen de industrie. Tegelijkertijd verschillen de omstandigheden per subsector sterk, wat het bereiken van een breed gedragen akkoord complex maakt. Werkgevers geven aan dat het voorstel voldoende ruimte laat voor bedrijven om maatwerk te leveren binnen de kaders van de cao.

De vakbonden hebben het totaalvoorstel ontvangen en zullen dit bespreken met hun achterban. Of het voorstel voldoende aanknopingspunten biedt voor verdere onderhandelingen, moet de komende periode blijken. Voorlopig markeert het werkgeversvoorstel vooral een poging om het cao-overleg weer in beweging te krijgen, in een periode waarin zowel werkgevers als werknemers worden geconfronteerd met economische onzekerheid en structurele veranderingen in de metaalindustrie.