Grondstoffenstrijd zet circulaire economie hoger op de agenda

De beschikbaarheid van kritieke grondstoffen staat steeds nadrukkelijker onder druk. Volgens brancheorganisaties Koninklijke Metaalunie en FME vraagt de toenemende internationale concurrentie om metalen en mineralen om een versnelling van de circulaire economie in Nederland en Europa.

De afhankelijkheid van primaire grondstoffen uit geopolitiek gevoelige regio’s neemt toe. Met name metalen die essentieel zijn voor de energietransitie, digitalisering en defensietoepassingen staan onder spanning. Denk aan aluminium, koper en zeldzame aardmetalen, die een sleutelrol spelen in onder meer elektrische voertuigen, netinfrastructuur en hightech systemen. Tegelijkertijd groeit de mondiale vraag, terwijl leveringsketens kwetsbaar blijken voor politieke en economische verstoringen.

In deze context wordt de circulaire economie nadrukkelijk gepositioneerd als strategisch instrument. Door materialen langer in de keten te houden, hergebruik te stimuleren en recycling te verbeteren, kan de afhankelijkheid van import worden verminderd. Daarbij gaat het niet alleen om traditionele recycling, maar ook om hoogwaardige terugwinning en het herontwerpen van producten met het oog op demontage en hergebruik.

Voor de Nederlandse maakindustrie, die voor een groot deel bestaat uit mkb-bedrijven, brengt dit zowel uitdagingen als structurele veranderingen met zich mee. Bedrijven worden geconfronteerd met stijgende grondstofprijzen, toenemende schaarste en strengere Europese regelgeving. Tegelijkertijd verschuift de focus in de keten naar materiaalzekerheid en leveringsbetrouwbaarheid, waarbij circulaire strategieën een grotere rol spelen in bedrijfsmodellen en samenwerkingsverbanden.

Ook op Europees niveau krijgt het thema meer gewicht. Initiatieven zoals de Critical Raw Materials Act onderstrepen het belang van strategische autonomie en het veiligstellen van grondstoffenstromen binnen de EU. In dat kader wordt circulair gebruik van materialen steeds vaker gezien als een noodzakelijke aanvulling op import en primaire winning.

De grondstoffenproblematiek raakt daarmee aan de kern van de industriële ontwikkeling. Niet alleen vanwege de beschikbaarheid van materialen, maar ook vanwege de impact op concurrentiekracht, innovatievermogen en de inrichting van productieketens. De versnelling van de circulaire economie lijkt daarmee minder een keuze en steeds meer een structurele voorwaarde voor de toekomst van de maakindustrie.