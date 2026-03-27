Handel in aluminiumschroot verschuift: VS exporteert, Azië vergroot vraag

De wereldwijde handel in aluminiumschroot laat een duidelijke geografische verschuiving zien. Waar de Verenigde Staten zich steeds nadrukkelijker profileren als exporteur, groeit de vraag in Aziatische markten zoals India en Zuidoost-Azië. Deze ontwikkeling onderstreept het toenemende strategische belang van secundaire grondstoffen binnen de mondiale metaalindustrie.

Volgens recente marktanalyses neemt de export van aluminiumschroot vanuit de VS toe, mede doordat binnenlandse verwerkingscapaciteit achterblijft bij het beschikbare aanbod. Tegelijkertijd bouwen landen in Azië hun recyclingcapaciteit en productie van secundair aluminium verder uit. Hierdoor ontstaat een handelsstroom waarbij schroot als grondstof wordt verplaatst naar regio’s waar verwerking economisch en industrieel aantrekkelijker is.

Aluminiumschroot speelt een sleutelrol in de verduurzaming van de sector. Het omsmelten van schroot vereist aanzienlijk minder energie dan de productie van primair aluminium uit bauxiet. Daarmee draagt het gebruik van secundair materiaal direct bij aan het verlagen van CO₂-uitstoot en energieverbruik. Dit maakt schroot niet alleen een economische grondstof, maar ook een strategische component in de energietransitie.

De verschuivende handelsstromen worden mede beïnvloed door beleidsmaatregelen en marktdynamiek. Importbeperkingen, kwaliteitsnormen en nationale strategieën rondom grondstoffenvoorziening sturen de richting van de handel. In Azië wordt actief ingezet op het veiligstellen van grondstoffen voor de eigen industrie, terwijl westerse markten te maken hebben met een spanningsveld tussen export en binnenlandse beschikbaarheid.

Voor de Europese en Nederlandse maakindustrie zijn deze ontwikkelingen relevant in het licht van grondstoffenzekerheid. Aluminium is een essentieel materiaal in sectoren als bouw, transport en hightech. Veranderingen in de beschikbaarheid en prijs van schroot kunnen direct doorwerken in productiekosten en leveringszekerheid.

De internationale dynamiek rond aluminiumschroot laat zien dat circulaire grondstoffen steeds meer onderdeel worden van geopolitieke en economische strategieën. Niet alleen de beschikbaarheid van primair materiaal, maar ook de toegang tot secundaire grondstoffen bepaalt in toenemende mate de positie van industrieën in de wereldwijde keten.

Bron: alcircle.com