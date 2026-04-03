Afzetprijzen industrie ruim 2 procent lager in februari

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in februari 2026 gemiddeld 2,3 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee zet de dalende prijsontwikkeling, die in de loop van 2025 zichtbaar werd, zich voort.

De afname hangt vooral samen met lagere prijzen van aardolieproducten. De industriële afzetprijzen zijn in sterke mate gekoppeld aan de ontwikkeling van de internationale olieprijs, die in februari lager lag dan een jaar eerder. Dit effect werkt breed door in het prijsniveau van de industrie.

Ten opzichte van januari 2026 stegen de afzetprijzen in februari met 0,5 procent. Deze maand-op-maand stijging duidt op een lichte opleving, maar verandert het beeld op jaarbasis niet, waarin nog steeds sprake is van lagere prijzen.

Onderliggend laten de verschillende industriële sectoren een gemengd beeld zien. Zo namen de afzetprijzen van metaalproducten in februari met 2,6 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee kenden metaalproducten de sterkste prijsstijging binnen de industrie.

De cijfers maken duidelijk dat prijsontwikkelingen binnen de industrie niet uniform zijn. Waar energiegerelateerde producten het gemiddelde prijsniveau drukken, zijn er tegelijkertijd sectoren waarin de prijzen juist oplopen. Voor de metaal- en maakindustrie betekent dit dat de eigen prijsontwikkeling kan afwijken van het bredere industriële beeld.