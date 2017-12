Producentenvertrouwen en afzetprijzen metaalindustrie gestegen

Het producentenvertrouwen in de metaalindustrie steeg in november naar 9,6. Dat maakte het CBS deze week bekend. Ook de afzetprijzen in de metaalsectoren stegen. Binnen de industrie was de prijsstijging van producten van de basismetaalindustrie met bijna 11 procent zelfs het hoogst. Dat hangt onder meer samen met de relatief grote vraag. Ook de afzetprijzen van de metaalproductenindustrie stegen sterker dan gemiddeld: er is sprake van een stijging van 3,7 procent ten opzichte van vorig jaar. Vergeleken met september zijn de afzetprijzen van de industrie in oktober een fractie gestegen (0,2 procent). De prijzen op de binnenlandse markt bleven ongeveer gelijk, terwijl die op de buitenlandse markt iets stegen.

De basismetaalindustrie en de metaalproductenindustrie volgen de trend in de gehele Nederlandse industrie. Het algemene producentenvertrouwen ging van 8,2 in oktober naar 9,1 in november. Dat is de hoogste stand na januari 2008. Toen werd met 9,4 de hoogste waarde ooit bereikt. Ook het Duitse producentenvertrouwen ligt op recordhoogte. Het vertrouwen van de industriƫle producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,7). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Ook de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in de volle breedte zijn gestegen. Deze waren in oktober 3,5 procent hoger dan in oktober 2016, aldus het CBS. De prijsstijging is kleiner dan vorige maand. Toen waren de producten van de industrie bijna 5 procent duurder.