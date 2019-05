Arbeidskosten Nederlandse industrie en dienstverlening op de achtste plaats in Europa

In 2018 betaalden werkgevers in de Nederlandse industrie en zakelijke dienstverlening gemiddeld 34,70 euro per gewerkt uur. Hiermee staan de loonkosten in Nederland op de achtste plaats binnen de Europese Unie (EU). Denemarken had de hoogste loonkosten per gewerkt uur met 44,70 euro, Bulgarije de laagste met 5,30 euro. Als wordt gekeken naar de loonkosten van alleen de industrie staat Nederland op de vijfde plaats. De loonkosten stegen in Nederland ten opzichte van 2017 met 2,2%. Dit alles blijkt uit onderzoek van de Duitse overheid.

