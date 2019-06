Productie metaalproductenindustrie loopt 4 procent terug

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse metaalproducten industrie was in april 4 procent lager dan in april 2018, maakt het CBS bekend. In maart produceerde de industrie juist nog ruim 4 procent meer dan een jaar eerder.

Andere industrieën

De situatie in de metaal is niet uniek. De meeste industriebranches laten een daling zien. Ook zijn er echter industrieën die in de lift zitten. Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie groeide de productie van de transportmiddelenindustrie met bijna 11 procent het sterkst. Ook de productie van de rubber- en kunststofindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en de chemie groeide. De productie van de machine-industrie kromp het sterkst.

Producentenvertrouwen minder positief

Het producentenvertrouwen industrie is in mei 2019 afgenomen tot het laagste niveau na 2016. De ondernemers waren vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid en de orderportefeuille.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde in mei iets. De producenten zijn opnieuw minder positief over de huidige bedrijvigheid, maar iets minder negatief over de verwachte bedrijvigheid.