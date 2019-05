Aluminiumprijs naar tweejarig dieptepunt; langetermijnvooruitzichten beter

De aluminiumprijs zakte gisteren aan de London Metal Exchange naar haar laagste prijspunt in twee jaar, naar 1784,80 dollar per ton. Marktanalisten konden geen specifiek nieuws aanwijzen dat verantwoordelijk was voor de daling, en maken zich vooralsnog geen zorgen omdat de langetermijnvooruitzichten goed lijken.

Op een conferentie in Londen eind vorige week zei Tian Yong, senior vice-president van Chinalco, China’s grootste aluminiumproducent, dat de milieuhervormingen in Peking succesvol zijn in het in toom houden van de capaciteit en dat de vraag in de lift zat. Volgens hem kan de vraag in China dit jaar het aanbod overtreffen, waardoor de binnenlandse markt in een tekort terechtkomt en wereldwijde tekorten ontstaan.