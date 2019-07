ABN AMRO: “Prijzen staan onder druk, maar herstel zit in het vat”

Deze week verscheen de maandelijkse Industriële Materialen Insights van ABN AMRO. Auteur Casper Burgering, senior econoom van de bank, omschrijft de stand van zaken in de metaalmarkten en spreekt een verwachting uit voor de komende periode. Volgens Burgering zijn de markten in de greep van het handelsconflict tussen China en de VS. Deze situatie zorgt er voor dat de prijzen van basismetalen onder druk staan. Burgering verwacht echter wel dat als er eenmaal een nieuw handelsakkoord wordt getekend door de twee economische grootmachten, de prijzen sterk zullen herstellen.

Burgering waarschuwt echter wel tegen teveel optimisme: