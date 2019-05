Koperprijs blijft dalen, aluminium staat stevig

Voor de vijfde week op rij daalde de prijs van koper. De prijs voor een ton van het rode metaal aan de London Metal Exchange, zit in een neerwaartse spiraal dankzij de handelsspanningen tussen China en de VS. De prijs voor een ton sloot gisteren op $6.041, een 1% lager dan een dag eerder. Ook de prijzen van nikkel (-0,7%) en zink (-1%) daalden. Die van aluminium ook, maar dat is tegen de trend van de afgelopen week, waarin aluminium de sterkste prijsstijgingen liet zien sinds februari.

De situatie rond aluminium is anders dan die van de meeste andere metalen vertelt een analist op Reuters: “De aluminiummarkt blijft krap. Wij schatten dat er in 2018 een tekort van ongeveer 1 miljoen ton was, en dat dit tekort dit jaar waarschijnlijk nog groter zal worden door de aanhoudende problemen met het aanbod en extra vraag vanuit China.”