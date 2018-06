Fusie Tata en Thyssen eindelijk rond? Een mediaoverzicht

Nadat een paar dagen terug verschillende media meldden dat deze week de fusie tussen Thyssenkrupp en Tata Steel rond zou komen, zijn economieredacties uit de hele wereld op zoek naar het laatste nieuws. Een klein overzicht.

Groot-Brittannië

De BBC meldde vanochtend dat de fusie ‘close to completion’ is. De zender beroept zich op bronnen uit de Londense City, maar verwacht dat het nog wel een paar dagen kan duren.

Tata Steel deal with ThyssenKrupp 'close to completion' https://t.co/dZt3sySeBd

Duitsland

Duitse media leggen vooral de nadruk op het feit dat werknemersvertegenwoordigers en de OR van Thyssenkrupp hebben laten weten toe te stemmen en dat vanmiddag de Raad van Toezicht samenkomt om de deal goed te keuren.

Thyssenkrupp will Stahlfusion besiegeln https://t.co/p2p0Zvl1Iv

Ook zijn er nog Duitse zorgen over het feit dat binnen een aantal jaren buitenlandse investeerders alles voor het zeggen krijgen bij Thyssenkrupp.

Für die Stahlbranche ist heute ein entscheidender Tag. Der Aufsichtsrat von #Thyssenkrupp entscheidet über die Fusion der Stahlsparte mit #Tata . Der Kern der deutschen Hüttenindustrie erhält damit einen neuen Miteigentümer, der in wenigen Jahren alles halten dürfte. #handelsblatt

India

Volgens het Indiase Business Standard krijgt Thyssenkrupp 55% van de aandelen van de nieuwe joint venture. Dit zou te danken zijn aan activistische aandeelhouders die niet akkoord gingen met een 50/50 verdeling.

Tata Steel to get 45% stake in @thyssenkrupp_en joint venture: Sources https://t.co/dfvN8kr6mF pic.twitter.com/kvVH1THEPJ

— Business Standard (@bsindia) June 29, 2018