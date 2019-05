Omzet metaalindustrie stijgt, tegen de trend in

De metaalindustrie heeft wederom een succesvol kwartaal achter de rug. Dit terwijl andere industrieën minder omzet hebben gemaakt. Voor het eerst sinds 2016 kennen de voedings-, raffinaderijen- en kleding en textielindustrie een daling in de omzet.

De metaalindustrie steeg in totaal met 1,7 procent in omzet. De metaalindustrie zet zichzelf daarmee op de derde plek in de ranglijst met meest gestegen omzet. De papier en grafische industrie (5,7 procent) en de hout en bouwmaterialenindustrie (9,2 procent) voeren nu de top aan.

Het aantal banen in de industrie is in het eerste kwartaal van 2019 met 8 duizend gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018 en met 29 duizend ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal banen kwam in het eerste kwartaal uit op 833 duizend. Per saldo 10 procent van de industriële producenten verwacht de komende drie maanden meer personeel aan te trekken.

Industriële producenten zien het tekort aan personeel nog steeds als één van de grootste belemmeringen in de industrie. Aan het begin van het tweede kwartaal gaf 19 procent van hen aan dat de bedrijfsactiviteiten belemmerd worden door een tekort aan arbeidskrachten. Dat het aantrekken van personeel nog steeds lastig is, is ook zichtbaar in het aantal openstaande vacatures. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 stonden in de industrie meer dan 23 duizend vacatures open, het hoogste aantal in bijna elf jaar tijd.