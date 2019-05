Spanningen China en VS drukken metaalprijzen

De prijzen van koper en andere metalen staan onder druk door de mogelijke escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China. Terwijl de landen zich voorbereiden om vandaag de besprekingen over hun langlopende handelsconflict te hervatten, lieten de prijzen een sterke daling zien. Zo sloot koper donderdag op 6102 dollar per ton aan de London Metal Exchange.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd de importtarieven op Chinese goederen van 200 miljard dollar vandaag te verhogen van 10% naar 25%. De Chinese vice-premier Liu He is op dit moment in Washington om de vastgelopen besprekingen, waarin beide partijen elkaar met steeds extremere maatregelen dreigen, weer vlot te trekken.