Aantal faillissementen in de metaal blijft laag

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald. In juni 2018 zijn er in totaal 11 bedrijven minder failliet verklaard dan in mei, meldt het CBS. De meeste faillissementen in juni zijn uitgesproken in de handel. In de metaalproducten industrie lag het aantal faillissementen op 3; in de basismetaal vielen in juni geen faillissementen te noteren.

Dalingen en stijgingen van het aantal faillissementen kunnen elkaar snel opvolgen. In juni 2013 piekte het totaal aantal uitgesproken faillissementen in de metaalproductenindustrie met 29. Daarna is er sprake van een dalende trend.

Faillissementen metaalsectoren per jaar sinds 2009